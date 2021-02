Semifinale di ritorno all'Allianz Stadium (dove si giocherà inoltre la gara di Europa League tra Real Sociedad e Manchester United), con Juventus e Inter che cercano un posto nella finale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno l'onere di ribaltare quanto successo all'andata, dopo il 2-1 bianconero grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo dopo il vantaggio iniziale di Lautaro Martinez. Conte recupera però per Lukaku e Hakimi, assenti all'andata per squalifica, e rilancia Eriksen in posizione di playmaker. Pirlo deve fare a meno di Morata, ma c'è Kulusevski ad affiancare CR7 in attacco. Spazio ancora una volta a Buffon che ha visto archiviato il caso sulla presunta bestemmia da lui pronunciata durante il match del Meazza.