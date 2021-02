Giornata di vigilia per Juventus e Inter che allo Stadium si giocano un pezzo importante di stagione. Si assegna infatti un posto per la finale di Coppa Italia, con i nerazzurri che devono ribaltare la situazione dopo il ko per 2-1 in casa. La Juventus arriva però a questa sfida con qualche acciaccato di troppo. In attesa di capire se Bonucci sarà o meno della partita (ha rimediato un risentimento muscolare durante la gara con la Roma), Pirlo potrebbe dover fare a meno di Morata e Arthur.

Sia l'attaccante spagnolo che il centrocampista brasiliano non si sono allenati quest'oggi: l'ex Atletico ha un virus intestinale ed è in forte dubbio per il ritorno contro l'Inter, il secondo è alle prese con uno stato febbrile ormai da qualche giorno.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Buffon; de Ligt, Demiral, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kuluseveski, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; R.Lukaku, Lautaro Martínez. All. Antonio Conte

Conte invece può fare delle scelte dopo aver ritrovato Hakimi e Lukaku assenti per squalifica per il match d'andata. C'è un ballottaggio a centrocampo, con Gagliardini però in vantaggio su Eriksen che sarebbe tenuto sempre come arma in più a partita in corso.

Perché Cuadrado è l'arma in più della Juve

