Gigi Buffon ha fame di nuovi record... E voglia di giocare soprattutto, quella che gli impedisce di appendere gli scarpini (o i guantoni) al chiodo. Questa sera in occasione del quarto di finale di Coppa Italia contro la SPAL il portierone 42enne (ma ancora per poco, ne spegnerà 43 giovedì!) difenderà per l'ennesima volta la porta della Juventus, totalizzando la settima presenza stagionale e soprattutto diventando il secondo portiere italiano per longevità. Davanti a lui si staglia soltanto il mitico portiere - a Parma con Buffon ai tempi delle giovanili di quest'ultimo - Marco Ballotta (titolare a 44 anni, 1 mese e 8 giorni in Genoa-Lazio).

I 10 calciatori più anziani di sempre in Serie A

Marco BALLOTTA (Lazio), 44 anni e 38 giorni

Francesco ANTONIOLI (Cesena), 42 anni e 235 giorni

Gianluigi BUFFON (Juventus), 42 anni 10 mesi 21 giorni (19 dicembre 2020 in A) (13 gennaio in Coppa Italia)

Alberto FONTANA (Palermo), 41 anni e 297 giorni

Alessandro COSTACURTA (Milan), 41 anni e 25 giorni

Pietro VIERCHOWOD (Piacenza), 41 anni e 10 giorni

Paolo MALDINI (Milan), 40 anni e 339 giorni

Javier ZANETTI (Inter), 40 anni e 281 giorni

Francesco TOTTI (Roma), 40 anni e 243 giorni

Daniele BALLI (Empoli), 40 anni e 231 giorni

Il primato di Ballotta, tuttavia, è in bilico perché Buffon sembra a giocare (ancora) a lungo: all’orizzonte c’è un rinnovo di contratto per un’altra stagione.Stando alla ricostruzione della Gazzetta dello Sport, infatti, il portierone azzurro sta già discutendo il rinnovo del contratto con i bianconeri, per posticiparne la scadenza al giugno 2022.

Ballotta su Buffon (Gazzetta)

"Rompe le scatole su tutto. Hai vinto tutto, lascia qualcosa anche a noi poveri mortali! Niente, egoista fino alla fine… Se non altro mi supererebbe uno dei top nella storia".

"Gigi è nelle condizioni migliori, ideali per gestire fisico e le partite. Se ne fai 10 in un anno riesci a prepararti per essere al meglio. Io ho fatto 40 partite nell'ultimo anno. Sarei andato avanti un altro anno, se avessi trovato l’accordo con Lotito".

