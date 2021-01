Juventus-SPAL, sfida valida per i quarti di Coppa Italia, non vedrà la presenza di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, insieme agli infortunati Bentancur e Dybala, non viene nemmeno convocato per il match di mercoledì sera all'Allianz Stadium di Torino. Pirlo decide di premiare i tanti giovani del settore giovanile, con Fagioli, Dragusin, Di Pardo, Frabotta e Da Graca presenti nei 23 scelti dal mister bianconero. Torna Alex Sandro.