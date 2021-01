Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e SPAL, valido per i quarti di finale di Coppa Italia arbitrato dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio...