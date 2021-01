Andrea Pirlo è soddisfatto per la vittoria sulla SPAL e per la qualificazione alla semifinale dove la Juventus affronterà l'Inter. Non parliamo di rivincita, ha detto il tecnico dei bianconeri che è invece felice per l'inserimento dei tanti giovani. E poi su Buffon... Tanta ammirazione per la devozione del portiere 43enne che, assicura Pirlo, avrà ancora spazio in questa stagione.