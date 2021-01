Un dominio mai in discussione. L'Atalanta elimina il Cagliari e guadagna l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Lazio-Parma, sfida in programma giovedì 21 gennaio. La supremazia della squadra di Gasperini su quella di Di Francesco è totale, dall'inizio alla fine della partita. Sblocca il risultato Miranchuk alla fine del primo tempo, nella ripresa Sottil in contropiede (cavalcata dopo aver ricevuto palla direttamente dal portiere Vicario) firma la beffa che fa imbufalire Gasperini: "Facciamo ridere". Il riferimento è ai gol sbagliati - Vicario s'immola per salvare i suoi - e allora ci pensano Muriel (scatenato) e lo stesso Sutalo a fissare il 3-1 senza troppi patemi.