Dopo la vittoria per 2-0 proprio contro il Torino in campionato, rossoneri e granata si ritrovano per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Stefano Pioli rilancia dal 1' Ibrahimovic che torna ad essere titolare un mese e mezzo dopo quel Napoli-Milan che lo vide poi infortunarsi nel secondo tempo. Lo svedese ha già fatto il suo debutto nei 5 minuti finali dell'ultima di campionato e spera ora di dare il suo contributo alla causa rossonera, con il Milan in piena corsa per il titolo e non solo. Leão, che salterà il Cagliari in campionato, torna a fare l'esterno, Calabria in mediana con Tonali e Musacchio che debutta come centrale difensivo. Nel Toro in campo Zaza insieme a Gojak.