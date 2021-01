Dopo il successo contro il Torino in campionato, è già tempo di pensare alla Coppa Italia. Anche se il Milan affronterà di nuovo il Toro a caccia della rivincita. Pioli non svela l'11 iniziale che affronterà la formazione di Giampaolo, ma lascia intendere che Ibrahimovic partirà titolare per crescere di condizione. Per i rossoneri sarà un rientro importante ora che la stagione diventa ancora più fitta di appuntamenti.

È la 4a partita in pochi giorni

Il nostro obiettivo è passare il turno. Dobbiamo tenere conto che sarà la quarta partita in 9 giorni, quindi dovremo fare le scelte giuste, con chi è più fresco, ma ciò non toglie che saremo competitivi

Gli infortunati?

Oggi stanno tutti meglio, ma non hanno lavorato con la squadra e la rifinitura sarà decisiva. Per Ibrahimovic sarà una tappa importante. La cosa principale è aver superato il guaio muscolare, ora deve ritrovare ritmo e minutaggio in più, contro il Torino lo troverà

"La Coppa Italia è un'occasione"

Più giochiamo e meglio è per una squadra giovane e vogliosa come la nostra, è così che cresciamo. La Coppa Italia è importante, ci sono cinque partite per arrivare in fondo, noi dobbiamo provarci e ci proveremo a cominciare da domani. Il Toro ci ha messo in difficoltà nell'ultima di campionato, quindi dovremo essere molto attenti e determinati

Pioli: "Aver recuperato Ibrahimovic è importantissimo"

