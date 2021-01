L'ASL di Napoli torna protagonista. Dopo quanto accaduto nell'ottobre scorso con la mancata partenza dei partenopei per Torino, per la famosa Juventus-Napoli che non si giocò, l'ASL di Napoli 1 blocca ancora una volta dei giocatori. Le Autorità sanitarie hanno, infatti, imposto l'isolamento di tre giocatori dell'Empoli più l'allenatore Dionisi a pochi minuti dall'inizio della sfida tra Napoli e toscani, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia (che si disputerà alle 17.45).