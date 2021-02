Rino Gattuso si gioca la panchina contro l’Atalanta e la Juventus. L’abbiamo letto da più parti in questa settimana delicata per la squadra partenopea e per il tecnico calabrese che è in corsa su tutti i fronti ma ha un ritardo dal quarto posto solo tre lunghezze (con una gara ancora da recuperare contro la Juventus). Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, però ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della sfida contro la Dea (qui la DIRETTA SCRITTA) - che potrebbe consegnare al Napoli, campione in carica, l’undicesima finale della propria storia – scansa l’ipotesi esonero facendo capire come i bilanci non si faranno ora ma solamente a fine stagione.