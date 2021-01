Il Napoli risponde dopo un periodo complicato con un gran primo tempo, si addormenta nella ripresa ma porta a casa la qualificazione: 4-2 allo Spezia, ora l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia. Dopo la sconfitta di Verona e le voci su Gattuso, smentite dalla società, gli azzurri giocano 45’ concreti e di ottima qualità: 4-0 all’intervallo dopo le reti di Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Ma i partenopei non rientrano in campo dagli spogliatoi: Gyasi e Acampora spaventano Gattuso, che si tiene stretto il primo tempo ma deve ancora lavorare sulla concentrazione dei suoi. Lo Spezia saluta la competizione a testa alta: la reazione era tutt'altro che scontata.

Il tabellino

NAPOLI-SPEZIA 4-2 (primo tempo 4-0)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas (69' Osimhen), Demme, Zielinski (69' Lobotka); Politano (88' Di Lorenzo), Lozano (46' Mertens - 88' Bakayoko), Insigne. All. Gattuso.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali (74' Ramos), Ismajli, Terzi, Dell’Orco (46' Bastoni); Estevez (46' Sena), Ricci, Acampora; Verde, Galabinov (46' Agudelo), Gyasi (74' Farias). All. Italiano.

Gol: 5' Koulibaly (N), 20' Lozano (N), 30' Politano (N), 40' Elmas (N), 70' Gyasi (S), 73' Acampora (S)

Assist: 1-0 Hysaj (N), 2-0 Demme (N), 3-0 Zielinski (N), 4-0 Insigne (N), 4-1 Acampora (S)

Ammoniti: Lozano (N), Mario Rui (N)

La cronaca in 6 momenti chiave

5' GOL DI KOULIBALY - Rete di tacco del difensore! Conclusione di Zielinski deviata, la parabola si impenna: Krapikas smanacca, Hysaj mette in pallone basso per il compagno che con il tacco insacca a porta vuota.

20' GOL DI LOZANO - Palla in profondità per il messicano, grandissima giocata di Demme: corsa in campo aperto e destro vincente sotto la traversa.

30' GOL DI POLITANO - Gran palla di Zielinski, l'ex Inter parte sul filo del fuorigioco e da pochi passi supera Krapikas.

40' GOL DI ELMAS - Splendido numero di Insigne, che a metà campo salta Ismajli con il petto e lancia il contropiede: palla per il macedone, che controlla e insacca da pochi passi.

70' GOL DI GYASI - I liguri trovano il gol: buono spunto di Acampora, Manolas perde l'attaccante che da pochi passi non sbaglia.

73' GOL DI ACAMPORA - Attenzione, i liguri tornano in partita: palla persa da Koulibaly, sinistro deviato da Manolas e pallone in rete.

80' PALO DI DEMME - Bel destro a cercare il secondo palo, bravissimo Krapikas a stendersi e a mandare il pallone sul legno.

Il migliore

Lorenzo INSIGNE - Non entra nel tabellino dei marcatori, ma ispira costantemente i suoi. E regala un cioccolatino a Elmas per il 4-0 dopo un giocata sublime a centrocampo con il petto.

Il peggiore

Cristian DELL’ORCO – Inizia bene chiudendo Politano in area, ma tiene in gioco proprio l’ex Inter in occasione del 3-0. Molte imprecisioni con il pallone tra i piedi.

