Calcio

Coppa Italia, Pirlo: "Buffon sembra ancora un ragazzino. Inter? Vogliamo la finale"

COPPA ITALIA - Il tecnico della Juventus è soddisfatto dopo il 4-0 alla SPAL ma non vuole parlare di rivincita contro i nerazzurri dopo il ko in campionato. Non mancano gli elogi per Gigi Buffon che compie 43 anni: "E' ancora uno dei migliori portieri al mondo, non credevo potesse avere una carriera così lunga".

