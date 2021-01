Alla nuova proprietà ha dato fastidio il clamore mediatico che si è creato attorno a questa vicenda grave, una gaffe che non è isolata dato che la Roma già in autunno per un errore burocratico (Diawara in campo nonostante non fosse inserito nella lista dei 25 che tutte le squadre di Serie A devono consegnare ad inizio stagione, ndr) aveva rimediato una sconfitta 3-0 a tavolino contro il Verona. Nella ricostruzione fatta in un vertice andato in scena a Trigoria fra Dan e Ryan Friedkin e il gm Tiago Pinto hanno riscontrato una delle responsabilità per quanto successo ed hanno voluto prendere provvedimenti. Secondo quanto riportano alcuni media della Capitale, il nuovo team manager giallorosso dovrebbe essere Valerio Cardini, che sarà promosso dalla Primavera.