Dopo una partita folle e ricca di emozioni, la Roma saluta la Coppa Italia: Verde e Saponara fanno volare lo Spezia ai supplementari, anche se c'è la macchia del sesto cambio effettuato dai giallorossi dopo la doppia espulsione di Mancini e Pau Lopez: i liguri avrebbero comunque vinto a tavolino. Ma andiamo con ordine: avvio shock per la Roma, Galabinov trasforma il rigore e Saponara segna il 2-0. La partita dei giallorossi inizia con una ventina di minuti di ritardo rispetto al fischio d’inizio: Krakipas si rende protagonista di qualche buon intervento, ma il rigore di Pellegrini nel finale di primo tempo riapre il match. Il bel gol di Mkhitaryan regala il pari alla Roma dopo un avvio di secondo tempo complicato, Mayoral spreca almeno due enormi occasioni: si va ai supplementari. E succede subito di tutto: rosso per Mancini, trenta secondi dopo rosso per Pau Lopez: Roma in nove. E doppia sostituzione: quinto e sesto cambio. Ma il regolamento prevede che nei supplementari ci sia uno slot in più, non la possibilità di fare il sesto cambio. Il gol dell’ex Verde, in avvio di secondo tempo supplementare, spegne anche sul campo le speranze giallorosse di portare la sfida ai rigori, il cucchiaio di Saponara chiude sul 4-2: estasi Spezia, gli uomini di Fonseca subiscono un’altra sconfitta pesante dopo la batosta contro la Lazio.