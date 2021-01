La gara di Coppa Italia tra Roma e Spezia passerà sicuramente alla storia. I liguri guidati da Vincenzo Italiano sono riusciti nell’impresa di battere i giallorossi per 4-2 e accedere così ai quarti di finale della competizione. Ma il match non sarà ricordato solo per il colpaccio dei liguri allo Stadio Olimpico. Nel corso dei supplementari dell’ottavo di finale infatti i padroni di casa si sono ritrovati in 9 dopo le espulsioni record di Mancini (doppia ammonizione) e Pau Lopez nel giro di 30 secondi. Paulo Fonseca ha dovuto così ridisegnare l’assetto tattico della Roma effettuando la sesta sostituzione che però non è prevista dal regolamento. Una svista, la seconda in stagione dopo Hellas Verona-Roma di campionato, che costerà nuovamente caro al club capitolino perchè la partita sarà persa 0-3 a tavolino. Non poteva certo mancare l’ironia sui social sui 6 cambi effettuati dal tecnico portoghese, ecco le reazioni più belle: