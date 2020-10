Non ci sono sorprese nel pomeriggio di Coppa Italia: le tre sfide valide per i 32esimi di finale, infatti, non hanno lasciato regalato clamorosi ribaltoni. La Sampdoria di Ranieri, dopo l'exploit di campionato contro l'Atalanta, si impone di misura contro la Salernitana grazie al gol partita di La Gumina arrivato nel secondo tempo. Turnover e vittoria anche per il Bologna di Mihajlovic, capace di archiviare la pratica Reggina per 2-0 con le reti di Vignato e Orsolini nel giro di appena 120 secondi. Nella sfida tutta di Serie B tra Virtus Entella e Pisa ad avere la meglio sono i liguri: apre Mancosu, Palombi pareggia i conti, poi Brunori e Cardoselli regalano il passaggio del turno ai Diavoli neri.