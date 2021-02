Zlatan Ibrahimovic nella mattinata di venerdì è stato ascoltato dagli ispettori della Procura Federale ai quali ha fornito la propria versione dei fatti sull’acceso scontro con Romelu Lukaku, andato in scena nel finale di primo tempo del derby di Coppa Italia del 26 gennaio scorso. Lo svedese, convocato a Casa Milan prima dell’allenamento mattutino in vista del testacoda di domenica contro il Crotone (fischio d’inizio ore 15), aveva rimediato una giornata di squalifica esattamente come Lukaku, che sarà ascoltato nei prossimi giorni. Già ascoltato invece l’arbitro Valeri.