Come riporta, nella giornata odierna gli uomini della procura federale hanno recapitato ai diretti interessati la comunicazione di chiusura indagine, da cui emerge il comportamento antisportivo dei due attaccanti. Prima del deferimento giocatori e club potranno patteggiare una sanzione ridotta, come previsto dal codice di giustizia sportiva, un’eventualità a questo punto da non escludere e che potrebbe chiudere la contesa con una multa pecuniaria. Il Giudice sportivo, lo scorso 29 gennaio, aveva squalificato per una giornata lo svedese e il belga , sanzione da scontare in Coppa Italia.