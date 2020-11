Grazie alle reti dell'immarcescibile Alberto Paloschi (su calcio di rigore) e dell'ex talento di Benevento e Sassuolo Enrico Brignola la SPAL di Pasquale Marino elimina il Monza di Christian Brocchi e strappa il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. "Troppa SPAL" per la squadra di Galliani e Berlusconi: Monza sottotono e incapace di trovare contromosse all'incontenibile Brignola, man of the match al Paolo Mazza di Ferrara. A deludere invece, versante spallino, è stato il gioiello scuola Inter Sebastiano Esposito, rilevato nell'intervallo proprio da Paloschi. Agli ottavi la SPAL se la vedrà con il "Sassuolo delle meraviglie".