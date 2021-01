Partecipano agli ottavi di finale le otto squadre che hanno ottenuto la qualificazione nel quarto turno e le otto teste di serie che sono ammesse direttamente agli ottavi di finale della competizione per il piazzamento ottenuto nello scorso campionato. Gli accoppiamenti degli ottavi di finale sono determinati dal sorteggio. Gli ottavi di finale si svolgono in gara unica e, in caso di parità, sono previsti due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, ci saranno i calci di rigore. Anche i quarti si disputeranno in gara unica, mentre le semifinali si svolgeranno tra andata (3 febbraio 2021) e ritorno (10 febbraio 2021). La finale sarà in gara secca il 19 maggio 2021 allo Stadio Olimpico di Roma.