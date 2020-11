A portare il Toro avanti ci ha pensato un ispiratissimo Simone Zaza, al secondo gol in tre giorni. L’ex attaccante del Sassuolo, sfrutta a metà primo tempo (28’) un preciso lancio di Murru dalla corsia mancina, elude il controllo dei difensori avversari e batte Russo, col piattone sinistro. Due minuti dopo Zaza si traveste da assistman: il numero 11 granata addomestica un pallone in area di rigore, supera due avversari e offre un pallone solo da assistere in rete a Bonazzoli, che segna il più comodo dei 2-0 trovando il primo gol in gara ufficiale della sua avventura in maglia granata. Prima del fischio d’inizio del primo tempo, l’unico rischio occorso dall’Entella, che si vede annullare un gol di De Luca per un fuorigioco rivisto col VAR. Nella ripresa tanti cambi e poche emozioni e risultato che non cambia.