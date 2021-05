Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv.

Atalanta-Juventus: le probabili formazioni

Atalanta-Juventus: approfondimenti e dichiarazioni

Atalanta-Juventus: il match in chiaro su Raiuno

Atalanta-Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva su Raiuno in chiaro.

Atalanta-Juventus in Live Streaming

Atalanta-Juventus sarà visibile gratuitamente anche in diretta streaming attraverso RaiPlay, il portale della Rai.

Ultimi 5 risultati dell'Atalanta

Genoa-Atalanta 3-4 (9' Zapata, 26' Malinovskyi, 44' Gosens, 48' Shomurodov, 51' Pasalic, 67' rig. Pandev, 84' Shomorudov)

Atalanta-Benevento 2-0 (22' Muriel, 67' Pasalic)

Parma-Atalanta 2-5 (12' Malinovskyi, 52' Pessina, 77' Muriel, 78' Brunetta, 86' Muriel, 88' Sohm)

Sassuolo-Atalanta 1-1 (32' Gosens, 52' Berardi)

Atalanta-Bologna 5-0 (22' Malinovskyi, 44' Muriel, 57' Freuler, 59' Zapata, 73' Miranhuk)

Ultimi 5 risultati della Juventus

Juventus-Inter 3-2 (24' Ronaldo, 35' rig. Lukaku, 48' pt. Cuadrado, 83' aut. Chiellini, 88' rig. Cuadrado)

Sassuolo-Juventus 1-3 (28' Rabiot, 45' Cristiano Ronaldo, 59' Raspadori, 66' Dybala)

Juventus-Milan 0-3 (46' Brahim Díaz, 78' Rebić, 82' Tomori)

Udinese-Juventus 1-2 (10' Molina, 83', 89' Cristiano Ronaldo)

Fiorentina-Juventus 1-1 (29' Vlahović, 46' Morata)

