Fiorentina-Inter allo stadio Artemio Franchi (calcio d'inizio alle ore 15) apre il programma di questo intenso mercoledì dedicato alla Coppa Italia. La sfida è valida per gli ottavi di finale: chi si qualifica affronterà il Milan, che martedì sera ha eliminato il Torino a San Siro dopo i calci di rigore (0-0 al 120'). Fiorentina e Inter si affrontano per la seconda volta in questa stagione: in campionato, lo scorso 26 settembre, i nerazzurri di Conte si imposero 4-3 al Meazza al termine di una partita rocambolesca e ricca di colpi di scena. Sulla panchina viola sedeva ancora Beppe Iachini. Nell'ultimo turno di Serie A l'Inter ha pareggiato 2-2 contro la Roma all'Olimpico, mentre la Fiorentina ha conquistato 3 punti grazie al successo per 1-0 sul Cagliari al Franchi (gol di Vlahovic).