In attesa che la Procura decida come procedere sul caso Ibrahimovic-Lukaku (è stato già ascoltato Ibrahimovic ), è intervenuto l’avvocato del Milan Leandro Cantamessa, padre di Lorenzo Cantamessa che sta seguendo il caso per i rossoneri vista l'apertura dell'indagine da parte della FIGC su presunte connotazioni razziste .

Ibrahimovic si è costruito un personaggio, per scherzo, non è per niente arrogante. Accusa di razzismo ai danni di Ibra? Non esiste. È assurdo, grottesco, pensare ciò di uno che è vissuto in una sorta di ghetto. Non conosco Lukaku, ma Chicco Capellini, mio allievo e avvocato dell’Inter. Mi ha sempre detto che è una persona molto intelligente. Ibrahimovic gli ha detto donkey, letteralmente asino, ma in ambito sportivo vuol dire scarso. [Leandro Cantamessa a Punto Nuovo Sport Show]