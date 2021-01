"Dal punto di vista psicologico c'è in palio il passaggio del turno, che è la cosa più importante in una competizione come la Coppa Italia di cui abbiamo massimo rispetto. Servirà una prova di squadra". Così, ai microfoni della Rai, Antonio Conte inquadra il derby contro il Milan in programma martedì sera a San Siro, una sfida che mette in palio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico dell'Inter parla anche del valore dei rossoneri di Pioli che hanno chiuso il girone d'andata in testa alla classifica a +2 sull'Inter: "Affrontiamo una squadra composta da giocatori forti e bravi tecnicamente che sta facendo cose importanti. Ibrahimovic? È molto importante, ma il Milan non è solo lui".