Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni della Rai a margine della sconfitta per 2-1 con la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Tanti i temi toccati da Conte, che non ha risparmiato la frecciatina a livello societario. Andiamo però con ordine con il pensiero di Conte sulla partita: "Abbiamo fatto tutto noi, nel primo tempo abbiamo fatto due regali e la Juve non ci ha messo del suo per segnare. Abbiamo commesso due grosse ingenuità che hanno permesso loro di andare sul 2-1. Per il resto c'è stata l'ennesima ottima prestazione, con tante occasioni create. Bisogna però concretizzare perché poi parliamo di un risultato negativo. I ragazzi hanno dato tutto, hanno messo alle corde della Juve; meritavamo molto, ma molto di più del risultato finale".

Su Lukaku e le polemiche

"Il ragazzo è sereno, tranquillo. Si è sempre comportato nella giusta maniera, non si permetterebbe mai di offendere nessuno. Parliamo di un ragazzo perbene, poi per quello che sta accadendo intorno secondo me bisogna essere più sereni e andare oltre. Poi capisco che fa notizia e le notizie creano chiacchiera, ma poi a un certo punto bisogna dire basta".

Sull’assenza si Lukaku e Hakimi

"Sicuramente Romelu e Hakimi sono importanti per noi, però ribadisco il concetto espresso prima: la squadra ha fornito una buonissima prestazione. Ci sono stati due infortuni grossi da parte nostra che potevano essere evitati. Poi il non essere stati in grado di concretizzare occasioni clamorose spiega il risultato. Non bisogna attaccarsi agli assenti, chi ha giocato ha fatto il suo dovere in maniera piena. Ora dobbiamo preparare la partita tosta con la Fiorentina".

Sull’errore di coppia Handanovic/Bastoni

"Ho fatto il calciatore. Succedono gli errori, oggi ne sono capitati due grossi. Peccato perché era una semifinale".

Sul rigore di Cuadrado

"Non l'ho rivisto, l'importante è che lo abbia visto chi doveva. Mi auguro vengano sempre prese le decisioni giuste, a favore o a sfavore".

Sulle voci societarie e la gestione nello spogliatoio

"C'è una situazione particolare, inutile nasconderlo. Siamo partito con un progetto, ma il progetto ad agosto si è fermato...".

Sulla partita, di nuovo

"Abbiamo preparato la gara sapendo le cose positive e le cose che potevano metterci in difficoltà. Abbiamo preparato la sfida allo stesso modo, non mi sembra che la Juve nel primo tempo abbia creato chissà cosa o Handanovic abbia fatto grandi parate. Se non commettevamo quei due errori..."

Su Vidal scontento al cambio

"Non vedo le reazioni dei giocatori, io prendo le decisioni. A loro devono stare bene, punto e basta. Ho imparato da Capello e Trapattoni? Se è un complimento lo prendo bene".

