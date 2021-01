Inter-Milan, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si giocherà allo stadio Meazza in San Siro di Milano martedì 26 gennaio con fischio d'inizio alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. Si tratta di una gara secca: chi vince passa ed affronta la vincente di Juventus-SPAL. La squadra di Conte affronta quella di Pioli. I nerazzurri hanno superato la Fiorentina agli ottavi, mentre i rossoneri hanno eliminato il Torino ai calci di rigore. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio la semifinale della nostra coppa nazionale.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: D'Ambrosio

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: Donnarumma

Indisponibili: Calhanoglu, Gabbia

Pioli: "Non sono preoccupato. Meité trequartista? Lo rifarei"

Statistiche

L'albo d'oro ci dice che il Milan ha vinto per 5 volte la Coppa Italia, mentre l'Inter è terza all-time con 7. Però, per entrambe le milanesi la vittoria manca da tanto. Inter dal 2010-11 e Milan dal 2002-03.

Inter e Milan sono due delle 4 formazioni leader (Bologna, Juventus) per partecipazioni alla Coppa Italia: 73.

L'ultimo derby di Coppa Italia è datato 2017-18: quello deciso da Patrick Cutrone. Era il dicembre 2017 quando il centravanti rossonero sfruttò alla perfezione un cross di Jesus Suso. In quella partita mancava Gigi Donnarumma, fuori per squalifica, proprio come questo martedì 26 gennaio.

Più in generale, sarà il 25° derby di Coppa Italia. In passato 24 incontri con 7 vittorie dell'Inter, 10 del Milan e 7 pareggi. 22 reti per i nerazzurri contro le 33 dei rossoneri.

Sarà il derby numero 227 tra tutte le competizioni. L'Inter guida questa classifica con 82 vittorie contro 77. I pareggi sono 67.

Questo sarà il secondo derby della stagione dopo quello di campionato in cui il Milan ha battuto l'Inter per 2-1. Gol di Ibrahimovic e Lukaku. Entrambi saranno in campo per questo secondo faccia a faccia.

Conte: "Inter nervosa? No, è attaccamento alla maglia"

