Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku sono stati squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo dopo la lite infuocata nel derby di Coppa Italia di martedì sera vinto 2-1 dall'Inter sul Milan. In realtà, nel dispositivo ufficiale, non si fa riferimento all'episodio avvenuto poco prima dell'intervallo. I due attaccanti, di fatto, sconteranno un turno di stop per motivi non legati allo scontro in campo. Ibra è stato fermato per un turno a causa dell'espulsione rimediata per doppio giallo, Lukaku per l'ammonizione rimediata sotto diffida.