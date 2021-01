Non c'è veramente pace per Stefano Sensi che nel riscaldamento di Fiorentina-Inter, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si è dovuto fermare dopo aver sentito indurirsi il polpaccio. Il centrocampista ex Sassuolo era destinato a giocare nell'11 titolare, ma per colpa di questo ennesimo nuovo stop ha dovuto abbandonare la contesa ancora prima che iniziasse. Per Sensi si tratta della 36a partita saltata da quando veste la maglia nerazzurra. Nel 2020-21, per lui, due sole titolarità: nel 5-2 contro il Benevento e nell'1-1 tra Bosnia e Italia (con gol)