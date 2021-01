Non saranno tanti i cambi per Antonio Conte rispetto alla gara di Udine nella sfida secca di Coppa Italia di martedì sera contro il Milan. Secondo quanto riferisce Sky Sport, saranno circa tre o quattro le pedine che il tecnico salentino cambierà nel match di quarti che mette in palio l'accesso alle semifinali della Coppa nazionale. Dopo la vittoria di Firenze, i nerazzurri ci tengono a ben figurare dato che è l'unica competizione rimasta insieme al campionato. Inoltre, la squadra di Conte spera di vendicare la sconfitta subita in Serie A per mano dei cugini in avvio di stagione. Andiamo, però, a vedere il "turnover dosato" che ha in mente il tecnico pugliese reparto per reparto.