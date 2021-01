Juventus-Genoa allo Stadium (calcio d'inizio alle ore 20.45) chiude il programma di questo intenso mercoledì dedicato alla Coppa Italia. La sfida è valida per gli ottavi di finale: chi si qualifica affronterà il vincente di Sassuolo-SPAL (in campo domani). Juventus e Genoa si affrontano per la seconda volta in questa stagione: in campionato, lo scorso 13 dicembre, i bianconeri di Pirlo si imposero 3-1 a Marassi. Sulla panchina rossoblù sedeva ancora Rolando Maran. Nell'ultimo turno di Serie A la Juve ha vinto 3-1 contro il Sassuolo, mentre il Genoa ha conquistato 3 punti grazie al successo per 2-0 sul Bologna.