Il poco edificante siparietto dell’Allianz Stadium tra Antonio Conte e Andrea Agnelli scandisce i titoli di coda di un rapporto d’amicizia fraterna (che fu) ormai completamente guastato. Il dito medio di Conte all’intervallo, gli insulti di Agnelli a fine partita, le frecciate in sala stampa : diapositive del punto di non ritorno, ultimo atto di un “processo” avviato nell’estate del 2014.

Il pomo della discordia, ovvero la brusca separazione tra Conte e la Juventus nell’estate del 2014 contraddistinta dalla celebre frase dell’allenatore salentino: "Con 10 euro non si mangia in un ristorante da 100 euro". Il motivo di tale sfogo? Il tecnico reclamava a gran voce gli innesti di Iturbe, Sanchez, Nainggolan e Cuadrado, ma la società bianconera non era incline ad accontentarlo.

Nel 2014 Conte era diventato commissario tecnico della Nazionale italiana, ma durante il suo primo anno del mandato si tiene a debita distanza da Vinovo, inviperito per il “niet” della Juventus agli stage chiesti a gran voce dal ct in vista dell’Europeo. Ancora una volta volano parole forti:

Nell’estate del 2019 l’astio tra i due si acuisce. Paratici e Nedved pensano a un ritorno di Conte dopo la separazione con Allegri ma Agnelli pone il veto. Quando i tifosi chiedono via petizione online che la stella di Conte venga rimossa dalla Stadium, tuttavia, il presidente bianconero interviene a difesa del suo ex allenatore: "La storia rimane e chi l'ha scritta non si cancella". Distensione? Macché, Conte non apprezza: