Cresce l'attesa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium: dalla sfida uscirà il nome della prima finalista. Si parte dal successo per 2-1 dei bianconeri nel match d'andata disputato una settimana fa a San Siro. Problemi di formazione da entrambe le parti. Pirlo è alle prese con il dubbio Morata: l'attaccante spagnolo proverà a recuperare almeno per la panchina. Assente Arthur, fermato dalla febbre. In difesa dovrebbe essere riconfermata la coppia di centrali De Ligt-Demiral, la stessa che si era vista 7 giorni fa al Meazza. In attacco, alle spalle di Cristiano Ronaldo, dovrebbero agire Bernardeschi, Kulusevski e Chiesa. Ancora out Dybala.