Tutto facile per la Juventus: 4-0 alla SPAL e vola in semifinale

Merih DEMIRAL 6 - Contro il volpone Floccari ha il suo bel da fare. Perde un pallone sanguinoso al limite nel primo tempo per eccesso di sicurezza, unica macchia su una prova in crescendo. Un paio di falli di troppo. ( Dal 82' DA GRACA SV )

Adrien RABIOT 6,5 - Da una sua cavalcata prepotente nasce il rigore per la Juventus. Bene in mezzo, vivo e concentrato.

ALL. ANDREA PIRLO 7 - Juventus giovane, ma sicura, ordinata e volenterosa. Bene il turnover e qualificazione facile alle semifinali, dove avrá l'occasione per rifarsi dalla batosta subita da Conte in campionato.

Luca RANIERI 5 - Kulusevski con alcune finte lo mette a sedere. Malissimo sul secondo gol subito. ( Dal 46' TOMOVIC 5 - Disastroso il modo in cui perde palla per il terzo gol bianconero)

Salvatore ESPOSITO 5,5 - La qualitá c'é, ma non era serata per esaltarsi. Qualche bel tocco, alcune idee, diversi sbagli. ( Dal 66' VALOTI 6 - Nel finale, va due volte al tiro, pericoloso)

Simone MISSIROLI 5,5 - Dovrebbe mettere calma e ordine in mezzo, ma non tiene mai Rabiot. Poco mobile. ( Dal 86' VIVIANI SV )

ALL. PASQUALE MARINO 6 - Non male la SPAL, con tanti giovani in campo. Gioco propositivo, alcune buone cose. Differenza tecnica enorme con la Juve, ma non é colpa sua.