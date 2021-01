Milan-Torino, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano martedì 12 gennaio con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Pioli affronta quella di Giampaolo per la seconda volta in tre giorni. Il turno mette in palio la qualificazione tra le migliori 8 della Coppa Italia. È una gara secca: chi vince, passa. In caso di parità, tempi supplementari e, eventualmente, rigori. La vincente incontrerà la vincente del match tra Inter e Fiorentina (si giocherà il 13 gennaio). Andiamo a vedere le probabili formazioni e qualche statistica sul match.