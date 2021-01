Anche contro l'Inter, nel derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia in programma martedì 26 gennaio, il Milan dovrà fare i conti con diverse assenze. I rossoneri si presentano all'appuntamento dopo la pesante sconfitta in campionato rimediata contro l'Atalanta. Rispetto alla sfida contro la Dea, Stefano Pioli ritroverà capitan Romagnoli al centro della difesa, ma rischia di dover fare i conti con una coperta corta soprattutto a centrocampo. Vediamo, reparto per reparto, il borsino dei rossoneri in vista della stracittadina che mette in palio un posto in semifinale di Coppa Italia.

Difesa: turno di riposo per Calabria?

Detto del ritorno di Romagnoli (che contro l'Atalanta era squalificato), Pioli medita di concedere un turno di riposo a Calabria. Al suo posto sulla corsia di destra dovrebbe quindi giocare Dalot. Completeranno il reparto Kjaer e Theo Hernandez. In forte dubbio Kalulu, uscito malconcio dal match contro la Dea. Il neo acquisto Tomori partirà dalla panchina.

Centrocampo: coppia Meité-Kessié

Il punto interrogativo più grande in mezzo al campo riguarda le condizioni di Tonali: l'ex Brescia non è al meglio della condizione e proverà a recuperare almeno per essere a disposizione in panchina. La coppia sarà dunque composta da Meité, che arretra il proprio raggio d'azione rispetto al match contro l'Atalanta, e l'imprescindibile Kessié. Migliorano le condizioni di Bennacer: l'algerino tornerà a disposizione di Pioli per la trasferta di campionato sabato a Bologna, come confermato da Pioli ai microfoni di Milan TV.

Attacco: Leao sulla sinistra

Il derby potrebbe essere l'occasione per l'esordio da titolare di Mandzukic, ma il croato ex Juventus non è al top della condizione per un fastidio alla caviglia. Probabile quindi che sulla sinistra giocherà Leao. La linea dei trequartisti sarà completata da Saelemaekers sulla destra e da Brahim Diaz in mezzo. Là davanti, naturalmente, giocherà Ibrahimovic. Rebic partirà dalla panchina.

Milan: la probabile formazione

(4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

Pioli: "Non sono preoccupato. Meité trequartista? Lo rifarei"

