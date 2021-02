" Potevamo fare molto meglio su tutti e tre i gol, nel primo tempo abbiamo fatto fatica ma nella ripresa li abbiamo tenuti lì, abbiamo riaperto la partita e poi il terzo gol ci ha tagliato le gambe ". Così, ai microfoni Rai, Gennaro Gattuso commenta la sconfitta per 3-1 contro l'Atalanta al Gewiss Stadium che ha sancito l'eliminazione degli azzurri dalla Coppa Italia. In finale, per la seconda volta negli ultimi tre anni, ci va la Dea di Gasperini.

"Un'altra squadra dopo quell'inizio avrebbe potuto subire anche 4-5 gol, invece abbiamo reagito. Sappiamo che non basta. Siamo scesi in campo con due centrali che non avevano mai giocato insieme (Maksimovic e Rrahmani, ndr), bisogna migliorare i meccanismi ma quando si gioca ogni tre giorni si fa fatica, non si riesce a preparare nulla. Se ho parlato col presidente De Laurentiis? No".