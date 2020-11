Il Derby di Coppa Italia della Lanterna, il secondo del mese dopo quello di campionato, è una partita a due volti: Sampdoria dominante nei primi 45' e in vantaggio con un grandissimo gol di Verre. I blucerchiati, però, smettono di giocare nella ripresa e il Genoa ne approfitta per colpire in contropiede con una doppietta del solito Scamacca e una rete di Lerager: 1-3, a gennaio l'avversario del Grifone sarà la Juventus. Maran respira sulla panchina rossoblù.