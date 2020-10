Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Gabbiadini

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Scamacca. All. Maran

Indisponibili: Shomurodov, Sturaro, Zappacosta

Statistiche Opta

Dopo essere rimasta imbattuta nelle sette sfide precedenti contro il Genoa in Serie A (5V, 2N), la Sampdoria ha perso l’ultimo derby dello scorso luglio (1-2); i doriani non subiscono due KO di fila contro i rossoblù nel massimo torneo da maggio 2011.

La Sampdoria ha perso l’ultimo derby della Lanterna da squadra ospitante lo scorso luglio (1-2); soltanto una volta nella loro storia i blucerchiati hanno subito due sconfitte contro il Genoa in casa in Serie A: tra 1964 e 1965 (entrambe per 0-1).

La Sampdoria ha tenuto la porta inviolata in cinque degli ultimi sette incroci contro il Genoa in campionato: tante clean sheet quante nei precedenti 21 incontri di Serie A; tuttavia, i doriani hanno incassato due gol (Criscito e Lerager) nell’ultima stracittadina.

Il Genoa ha perso cinque degli ultimi sei derby (1N) giocati nel girone d’andata contro la Sampdoria, compreso l’ultimo per 1-0, dopo aver vinto quattro dei cinque precedenti (1P).

La Sampdoria ha vinto le ultime tre partite di campionato; i blucerchiati non infilano quattro successi consecutivi in Serie A da marzo 2015, con Sinisa Mihajlovic in panchina.

Tre degli ultimi sette gol nelle sfide tra Sampdoria e Genoa in Serie A sono arrivati su rigore; dalla stagione 2018/19, quello della Lanterna è il derby della Serie A che conta più reti segnate dagli 11 metri.

Dopo il Bologna (otto), il Genoa è la squadra che ha subito più gol nei secondi 45 minuti di gara: tutti gli ultimi sette, sui nove complessivi; nessuna formazione, invece, ne ha subiti più della Sampdoria (sei) nell’ultima mezzora di gioco in questo campionato.

Sia Fabio Quagliarella che Manolo Gabbiadini hanno segnato tre gol nei Derby di Genova in Serie A: solo due giocatori della Sampdoria ne contano di più nella storia di questa sfida nella competizione (cinque Bassetto e quattro Mancini).

Il 41% dei gol (68/168) di Fabio Quagliarella in carriera in Serie A è arrivato dopo aver compiuto i 34 anni. Tutte le quattro reti messe a segno dall’attaccante blucerchiato in questo campionato sono arrivate nei primi tempi, dopo che 10 delle 13 precedenti in Serie A erano arrivate nel corso della ripresa.

Mattia Destro del Genoa ha realizzato quattro gol contro la Sampdoria in Serie A, compresa una doppietta, in nove sfide, ma nessuno di questi al Luigi Ferraris.

