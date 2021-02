È arrivata una vittoria importante contro la Roma, ma la Juventus ora pensa alle condizioni di Leonardo Bonucci in un momento cruciale della stagione. Fra un po' arriva la Champions e martedì 9 ci sarà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Il difensore juventino ha patito un risentimento muscolare ed è uscito per precauzione all'86' (sostituito da Demiral), ma l'ex capitano del Milan è comunque fiducioso sul suo ritorno immediato.

"Non dovrebbe essere nulla di grave"

È lo stesso fastidio che ho sentito nella gara col Verona, poi ho dovuto giocare perché non c'era nessuno. Penso che non sia nulla di grave, sono uscito più per precauzione. Visto che c'è la possibilità di cambiare, ho preferito non rischiare

Martedì 9 ci sarà il ritorno contro l'Inter, con la Juventus che ha da gestire il 2-1 dell'andata, ma non si sa mai. Intanto, lo stesso Bonucci è felice per aver visto il carattere della “solita” Juventus.

Queste sono le partite dove viene fuori l'anima di questo gruppo, quando c'è da soffrire. Sapevamo che con la Roma che fa tanto palleggio, che muove tanti giocatori in ampiezza e crea l'uno contro uno, sarebbe stato questo tipo di partita. Sapevamo che dovevamo mettere in campo l'umiltà e il sacrificio, e colpirli nel momento in cui potevamo fargli male. Siamo stati veramente cinici e una grande squadra stasera. Ci siamo per lo Scudetto? Abbiamo una partita da recuperare e siamo lì. Guardiamo di partita in partita e adesso abbiamo la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Inter che sarà una gara difficile, poi c'è il Napoli e via dicendo

Già nella mattinata di domenica Bonucci svolgerà un primo test per capire l'entità dell'infortunio e capire se potrà essere della partita contro i nerazzurri. Starà fermo sicuramente fino a lunedì per smaltire un po' di stanchezza accumulata in queste settimane.

