A Milanello si è tornati al lavoro neanche 24 ore dopo la disfatta di San Siro contro l'Atalanta. I rossoneri hanno perso per 3-0 in casa ma, comunque, sono riusciti a rimanere in vetta, ritrovandosi Campioni d'inverno. C'è però già il prossimo appuntamento da preparare, con la squadra di Pioli che affronterà l'Inter nei quarti di Coppa Italia. Uno scontro diretto che potrà dire tanto anche in chiave Scudetto.