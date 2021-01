La sconfitta di San Siro contro la Juventus non ha solo interrotto una striscia storica di risultati consecutivi, ma ha anche privato il Milan del suo bene più prezioso in attacco, in assenza di Zlatan Ibrahimovic. Hakan Calhanoglu, infatti, salvo un improbabile recupero record salterà il match di sabato sera contro il Torino a causa di un problema alla caviglia. E il timore in casa Milan è che la sua assenza possa protrarsi nel tempo. Nel 2020 il turco (MVP del mese di dicembre della Serie A) è diventato il fulcro del gioco rossonero e uno dei giocatori più utilizzati da Stefano Pioli che gli ha fatto saltare solo 3 partite in stagione: una per indisponibilità (Celtic), due per scelte tecniche (Sparta Praga andata e ritorno), tutte in Europa League. Ecco allora come l'allenatore rossonero affronterà l'assenza dell'ex Leverkusen.