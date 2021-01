La Juventus di Andrea Pirlo batte la SPAL 4-0 all'Allianz Stadium nei quarti di finale di Coppa Italia. Tutto facile per i bianconeri, che travolgono i ferraresi di Marino con due reti per tempo. A segno su rigore Morata (fallo di Vicari su Rabiot), Frabotta su assist di Kulusevski, lo stesso svedese su servizio di Chiesa, che poi nel recupero firma il poker. Ora per i bianconeri la doppia semifinale contro l'Inter in programma ad inizio febbraio. Nell'altra semifinale l'Atalanta e la vincente di Napoli-Spezia.

Frabotta, Bernardeschi - Juventus-SPAL - Coppa Italia 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Coppa Italia Le pagelle di Juventus-SPAL 4-0: interessante Fagioli 24 MINUTI FA

Il tabellino di Juventus-SPAL 4-0

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, de Ligt, Demiral (Dal 82' Da Graca), Frabotta (Dal 67' Alex Sandro); Bernardeschi (Dal 46' Di Pardo), Rabiot, Fagioli 9Dal 87' McKennie), Ramsey; Kulusevski, Morata (Dal 67' Chiesa). All. Andrea Pirlo

SPAL (3-4-2-1): Berisha; Vicari (Dal 46' Sala), Okoli, Ranieri (Dal 46' Tomovic); Dickmann, Sal.Esposito (Dal 66' Valoti), Missiroli (Dal 86' Viviani), Sernicola; Brignola, Seck; Floccari (Dal 66' Moro). All. Pasquale Marino

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Gol: 16' rig. Morata (J), 33' Frabotta (J), 78' Kulusevski (J), 94' Chiesa (J)

Ammoniti: Sernicola, Chiesa, Valoti, Rabiot

La cronaca in 8 momenti chiave

8' - MORATA! Parte da sinistra, dribbling, rientra e gran destro. Bravo BERISHA sul suo palo a respingere.

15' - Calcio di rigore per la Juventus. Pezzuto richiamato al VAR dopo aver richiamato Rabiot per simulazione. Invece Vicari tocca il francese in area. Ginocchio contro ginocchio.

16' - MORATA! GOL! 1-0 Juventus. Rigore perfetto dello spagnolo. Gol numero 13 della sua stagione.

32' - Grande occasione Juventus. Morata svirgola in area, la palla arriva a RAMSEY, che calcia sull'esterno della rete.

33' - FRABOTTA! GOL! 2-0 Juventus. Grande azione di Kulusevski, che salta Ranieri in area e mette dietro per l'accorrente FRABOTTA. Sinistro potente e leggermente deviato. Palla in rete.

78' - KULUSEVSKI! GOL! 3-0 Juventus. Perde palla Tomovic, Chiesa accelera e serve in area Kulusevski: tutto solo col destro insacca.

84' - CHIESA! Destro a giro molto bello dal limite. Palla fuori di poco.

94' - CHIESA! GOL! 4-0 Juventus! Da Graca controlla, tira, respinto, riprende CHIESA, che salta Berisha e appoggia in rete.

Il migliore

Dejan KULUSEVSKI - Si muove molto, va incontro, cerca Morata. Poi l'ottimo assist per Frabotta e nella ripresa anche il terzo gol. Si sta adattando al ruolo di attaccante

Il peggiore

Aaron RAMSEY - Non ci siamo proprio. Fuori dal match, impreciso, superficiale. Altra prova incolore, Pirlo lo richiama di continuo.

La statistica

La Juventus ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in 8 delle ultime 10 edizioni, infatti solo nel 2013/14 e nel 2018/19 non ci è riuscita.

