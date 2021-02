Udinese-Fiorentina, sfida valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Dacia Arena di Udine domenica 28 febbraio con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Gotti affronta quella di Prandelli. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Ouwejan; Okaka, Llorente. All. Gotti

Squalificati: Pereyra, Zeegelaar

Indisponibili: Deulofeu, Forestieri, Jajalo, Prodl, Pussetto

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic. All. Prandelli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonaventura

Statistiche Opta

La Fiorentina è imbattuta da nove incontri di Serie A contro l’Udinese (6V, 3N), solo due volte i viola hanno registrato una serie più lunga contro i friulani nel torneo: 10 tra il 1999 e il 2006, e 12 tra il 1959 e il 1982.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima trasferta di Serie A contro l’Udinese: i viola hanno registrato due clean sheet di fila in casa dei friulani solo due volte nella competizione (nel 1961 e nel 1952).

L’Udinese è imbattuta da tre gare interne di Serie A (1V, 2N) e potrebbe restare quattro partite casalinghe di fila senza sconfitta nella competizione per la prima volta da gennaio 2020.

L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite interne di Serie A e potrebbe arrivare a tre per la prima volta da novembre 2015.

La Fiorentina ha vinto l’ultima partita di Serie A contro lo Spezia e potrebbe ottenere due successi di fila per la prima volta in questo campionato.

Nel 2021, l'Udinese è la squadra che ha subito più gol su rigore in Serie A: quattro, uno in più che in tutto il 2020 (tre).

Nessuna squadra ha segnato meno gol di Fiorentina e Udinese sugli sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A (entrambe uno).

Stefano Okaka dell’Udinese ha segnato tre reti in 10 presenze contro la Fiorentina in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione; inoltre il classe ’89 ha messo a segno proprio contro i viola la sua ultima doppietta nel torneo, nell’ottobre 2020.

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha segnato cinque gol in Serie A nel 2021, solamente due in meno che in tutto il 2020 (sette).

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, con cinque gol e due assist in 21 presenze, ha già superato il numero di partecipazioni attive dell'intero scorso campionato (tre reti e due assist in 33 partite) – la gara d’andata contro l’Udinese è stata quella in cui ha preso parte a più reti in Serie A (due marcature, un passaggio vincente).

