Massimiliano Allegri poteva diventare il primo allenatore a vincere 5 Coppe Italia, invece poteva diventare il primo allenatore a vincere 5 Coppe Italia, invece la rocambolesca finale contro l’Inter si chiude con un’altra sconfitta contro i nerazzurri che brucia ancora più perché maturata nei supplementari – come quella in Supercoppa Italiana – e perché certifica ufficialmente che dopo 10 anni con almeno un trofeo in bacheca, la Juventus chiuderà la stagione 2021-22 senza nemmeno un titolo.

Una partita che la Juventus aveva recuperato con uno-due ad inizio ripresa firmato Alex Sandro-Vlahovic ma che poi si è vista sfuggire di mano per gli episodi e due rigori concessi da Valeri che hanno fatto infuriare il tecnico livornese mai così nervoso e teso con avversari e terna arbitrale come in questa serata.

Ad

Lite con Farris ed esultanza della panchina sul 3-2 sgradita

Calciomercato Perisic gela l'Inter: "Con i grandi giocatori non si parla all’ultimo minuto" 20 MINUTI FA

Le prime scintille si materializzano al minuto 77, quando Valeri concede il rigore per fallo su Lautaro Martinez per un contatto con Bonucci e de Ligt. Il tecnico livornese non gradisce, si dimena e finisce testa a testa con il vice-allenatore nerazzurro Massimiliano Farris. Valeri prova a sedare il pandemonio elargendo due cartellini gialli a Farris e Allegri.

Nei tempi supplementari Allegri completa l’opera. Già furibondo per il rigore del 3-2 concesso al VAR da Valeri secondo i bordocampisti di Mediaset, gli animi si sono definitivamente incendiati perché Allegri non ha gradito qualche gesto dei giocatori dell'Inter nell'esultanza dopo il gol del 4-2 di Perisic che ha di fatto chiuso la partita. Indemoniato come mai, Valeri non può far altro che espellere il tecnico livornese che finisce nel modo peggiore la sua serata nera all’Olimpico.

Coppa Italia Juve-Inter, moviola: 2 rigori col VAR per l'Inter e Allegri cacciato 2 ORE FA