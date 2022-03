Devo ancora decidere, ha giocato tante partite". Con queste parole il tecnico della Juventus Vlahovic sarà sempre riconoscente alla città, ai tifosi e alla società che l'ha cresciuto. Le preoccupazioni nel mondo in questo momento dovrebbero essere altre, Fiorentina-Juventus dovrà essere solo una bella partita e confido nell'intelligenza e nella cultura sportiva dei tifosi della Fiorentina". ". Con queste parole il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri mette in dubbio la presenza (almeno dal primo minuto) di Dusan Vlahovic giovedì sera al Franchi contro la Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il tecnico bianconero parla anche della probabile accoglienza infuocata che i tifosi viola riserveranno all'attaccante serbo, trasferitosi alla Juve durante il mercato di gennaio: "".

Sulla formazione

"Dybala e Bernardeschi sono a disposizione, Alex Sandro ne avrà per un'altra decina di giorni. Zakaria speriamo di averlo a disposizione per il Villarreal, Chiellini è ancora fuori".

Ancora sulla possibile panchina di Vlahovic

"Lui è sereno e tranquillo, poi è normale che per un ragazzo di 22 anni tornare nell'ambiente in cui è cresciuto sarà un'emozione. Per lui sarà comunque una partita particolare, però è sereno e così deve rimanere. Sono passaggi che vanno fatti nella carriera del ragazzo".

