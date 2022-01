Atalanta-Venezia, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia disputatosi al Gewiss Stadium di Bergamo, termina con il punteggio di 2-0 per i nerazzurri. A segno Luis Muriel e Joakim Maehle: in virtù di questo risultato, la formazione di Gian Piero Gasperini avanza ai quarti di finale. Di seguito le pagelle del match.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6 - Rischia il pasticcio a secondo tempo inoltrato, con lo stop sbagliato che regala l'occasione a Henry da pochi passi: rimedia con un grande intervento.

Giorgio SCALVINI 6 – Esordio dal 1' per il 2003: prestazione attenta, senza strafare. Dietro fa valere i centimetri. (Dal 66' Marten DE ROON 6 - Porta sostanza alla retroguardia).

Merih DEMIRAL 6,5 – Sempre perfetto negli anticipi, anche sulla trequarti avversaria: dai suoi interventi nascono situazioni importanti per l'Atalanta.

José Luis PALOMINO 6 – Attento e puntuale quando viene chiamato in causa.

Hans HATEBOER 6,5 – Spinge e si rende pericoloso dalle parti di Lezzerini, ma è anche disciplinato e prezioso dietro: prova di spessore.

Remo FREULER 6,5 – Bellissimo l'assist per Muriel, di prima a rubare il tempo alla difesa. Come al solito garantisce grande qualità.

Teun KOOPMEINERS 7 – Partita totale, di grande qualità e con interventi preziosi. Pulitissimo in impostazione e anche pericoloso di testa.

German PEZZELLA 6,5 – Ottima prestazione, con spinta continua sulla sinistra: due occasioni, una enorme con il palo colpito in avvio di ripresa. (Dal 73' Joakim MAEHLE 6,5 - Il gol chiude la partita: bella l'intesa con Pasalic).

Matteo PESSINA 6,5 – Sempre attivo e pimpante, senza dare punti di riferimento.

Aleksej MIRANCHUK 6 – Nel primo tempo ha una buona occasione da pochi passi, per il resto si vede a strappi.

Luis MURIEL 6,5 – Primo tempo da protagonista: gol e tante giocate importanti, con due colpi di tacco da fenomeno a mandare in porta i compagni. Nella ripresa si spegne. (Dal 73' Mario PASALIC 6,5 - Mette in mostra tutta la sua classe e intelligenza per l'assist a Maehle).

All. Gian Piero GASPERINI 6 – Gestisce le energie prima dell'Inter e trova la vittoria: obiettivo raggiunto.

Luis Muriel esulta dopo il gol che ha sbloccato il risultato in Atalanta-Venezia, Coppa Italia, LaPresse Credit Foto LaPresse

Le pagelle del Venezia

Luca LEZZERINI 6,5 – Non può nulla in occasione dei due gol dell'Atalanta ed è attento quando deve intervenire.

Michael SVOBODA 5,5 – Soffre più dei suoi compagni di reparto: serata complicata.

Mattia CALDARA 6 – Buona prestazione contro la squadra che l'ha lanciato: guida bene la retroguardia a tre ed è efficace nel gioco aereo.

Ethan AMPADU 6,5 – Tra i migliori del Venezia: gioca con decisione, i suoi interventi sono ruvidi ma estremamente efficaci.

Domen CRNIGOJ 6,5 – Primo tempo molto complicato, entra benissimo in campo dopo l'intervallo e trova un gran gol al volo da fuori, annullato dal fuorigioco di Henry. Esce nel suo miglior momento. (Dal 55' Pasquale MAZZOCCHI 6 - Procede a strappi, ma gioca poco con i compagni).

Luca FIORDILINO 6 – Gioca soprattutto in interdizione: attento, anche se in qualche occasione potrebbe essere più deciso. (Dal 77' Dor PERETZ S.V.)

Tanner TESSMANN 5,5 – Soffre in mezzo e commette alcuni errori troppo banali.

Cristian MOLINARO 5,5 – Poco presente all'interno della partita: tocca pochissimi palloni e soffre sulla sinistra. (Dal 46' David SCHNEGG 5 - Non entra bene in partita, si va ammonire e con la sua scivolata lancia il contropiede del 2-0 per l'Atalanta).

Dennis JOHNSEN 6,5 – Molto ispirato, soprattutto nel primo tempo: è lui il giocatore più in palla nel primi 45'. Qualche buon lampo anche nella ripresa.

Sofian KIYINE 6 – Ha una buona occasione nel primo tempo: destro a giro sul fondo. Lampi di qualità, deve lavorare sulla costanza. (Dal 62' Daan HEYMANS 5,5 - Si vede poco).

David OKEREKE 5,5 – Prova a fare il suo, ma deve giocare una partita sporca fatta di contrasti e gioco aereo. Match complicato. (Dal 46' Thomas HENRY 6 - Entra molto bene in partita, dà la scossa. Ma il gol sbagliato a pochi passi da Musso è pesante).

All. Paolo ZANETTI 6 - Difficile chiedere di più al Venezia, che esce a testa alta da Bergamo. Ma ora ci sono da trovare punti salvezza contro l'Empoli.

Arbitro in confusione totale: aveva fischiato la fine già all'86'

