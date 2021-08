Ecco il primo vero giant killing dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: lo scherzetto lo tira la Ternana di mister Cristiano Lucarelli al Bologna del sergente di ferro Sinisa Mihajlovic, sconfitto per 4-5 tra le propria mura amiche nonostante un accenno di rimonta nella seconda metà della ripresa (da 1-5 a 4-5!). Primo tempo horror e felsini già eliminati dalla competizione. MVP l'italo argentino Diego Peralta (autore di una doppietta) a ex aequo con il numero 1 Anthony Iannarilli.

Pomeriggio amaro anche per "Super Pippo" Inzaghi, sconfitto ai calci di rigori con il suo Brescia per mano del Crotone di mister Francesco Modesto; dopo il 2-2 dei tempi regolamentari (più supplementari) ai rigori sale in cattedra il bresciano doc Marco Festa, estremo difensore del Crotone.

I risultati

Bologna-Ternana 4-5 (Dominuez, Arnautovic, Soriano, Orsolini rig.; Agazzi, Donnarumma, 2xPeralta, Falletti)

Crotone-Brescia 4-2 d.c.r. (Vulic, Mulattieri; van de Looi, Bajic)

