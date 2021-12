Con l'arrivo delle squadre di Serie A, siamo entrati ormai nel vivo della. Ancora non ci sono le 8 teste di serie che debutteranno solo a gennaio, ma in questa settimana scopriranno le proprie avversarie. Diverse lefatte in questa edizione , dalla riduzione del numero delle partecipanti ( tagliate le squadre di D, solo 4 squadre di C ) all'allargamento del sesto cambio - in caso di tempi supplementari - anche in questa competizione. La Lega Serie A ha deciso di accodarsi alla possibilità lasciata dall'IFAB di usufruire di un ulteriore slot oltre i 90 minuti regolamenti. Cosa non obbligatoria in tutte le Leghe nazionali: in Coppa del Re già si faceva, in Italia no, tanto che la Roma è stata poi sconfitta a tavolino dallo Spezia per 0-3 , lo scorso anno, dopo l'errore di Fonseca e del suo staff nell'operare un sesto cambio (quarto slot).